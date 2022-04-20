Из дома подруги Собчак вынесли вина на полмиллиона

Близкую подругу Ксении Собчак, дизайнера Яну Расковалову, ограбили на Рублевке на полмиллиона рублей. Домработник украл у нее две бутылки французского вина 41-летней выдержки. Об этом пишет kp.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Дизайнер Яна Расковалова и ее супруг, бизнесмен Вадим Расковалов, стали жертвами ограбления.

По данным "КП", домработник, уволившийся около месяца назад, вынес из их рублевского дома вина на полмиллиона рублей.

"Поступило заявление о том, что из дома в поселке Барвиха 39-летний гражданин путем свободного доступа тайно похитил 2 бутылки французского вина Petrus 1981 г. Ущерб 500 000 рублей", — сообщает источник издания.

Отмечается, что чета Расковаловых обратилась в полицию, после чего по их заявлению было возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Найти подозреваемого удалось, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Яна и Вадим Расковаловы приходятся близкими друзьями Ксении Собчак. Супруги владеют модным домом Yana и воспитывают четверых детей: дочерей Веронику, Василису и Виолетту, а также сына Вадима.