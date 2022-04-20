Юнусов раскрыл закулисье популярного на ТНТ шоу

«Когда я только пришел на проект, то ребята говорили мне, что они голодают, из еды есть только бобы и маис, то есть кукурузная мука. Я подумал, что ничего страшного в этом нет. (...) Но уже через три дня маис и бобы буквально бетонируются в твоем желудке», — заявил комик. Вместе с тем Юнусов подчеркнул, что перенес голод на проекте легче, чем другие его участники.