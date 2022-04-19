Поплавская ответила Феклистову о стыде за Россию

«Я отвечу ему словами из песни Андрея Куряева "Не живи с нелюбимой страной". Я скажу вам так! Патриотами не становятся — ими рождаются! Я повторюсь! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой победы!» — отреагировала на заявление актера Поплавская.