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1 час назад

Поплавская отреагировала на высказывание звезды «Сватов» Феклистова о стыде за Россию

Елена Прошина

Актриса Яна Поплавская процитировала строки из песни Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной», комментируя антироссийские высказывания своего коллеги Александра Феклистова, известного по роли Сан Саныча в «Сватах».

Поплавская ответила Феклистову о стыде за Россию
Фото: РамблерРамблер

Свой ответ на слова звезды украинского сериала она опубликовала в своем Telegram-канале. https://t.me/the_yana_poplavskaya/127

Напомним, что на днях Феклистов обратился к «дорогим украинским коллегам», заявив, что «испытывает стыд и позор» за родную страну из-за событий на Украине.

«Я отвечу ему словами из песни Андрея Куряева "Не живи с нелюбимой страной". Я скажу вам так! Патриотами не становятся — ими рождаются! Я повторюсь! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой победы!» — отреагировала на заявление актера Поплавская.

Стоит отметить, что Феклистов после слов поддержки в адрес украинцев подвергся критики во всех соцсетях и популярных форумах. Пользователи интернета посчитали данные действия актера лицемерием.

Шоу-бизнес,Александр Феклистов,Яна Поплавская,
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