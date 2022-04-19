Поплавская ответила Феклистову о стыде за Россию

Актриса Яна Поплавская процитировала строки из песни Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной», комментируя антироссийские высказывания своего коллеги Александра Феклистова, известного по роли Сан Саныча в «Сватах».
Свой ответ на слова звезды украинского сериала она опубликовала в своем Telegram-канале. https://t.me/the_yana_poplavskaya/127
Напомним, что на днях Феклистов обратился к «дорогим украинским коллегам», заявив, что «испытывает стыд и позор» за родную страну из-за событий на Украине.
«Я отвечу ему словами из песни Андрея Куряева "Не живи с нелюбимой страной". Я скажу вам так! Патриотами не становятся — ими рождаются! Я повторюсь! В тяжелые времена нужно быть со своей страной! Мира всем нам и скорой победы!» — отреагировала на заявление актера Поплавская.
Стоит отметить, что Феклистов после слов поддержки в адрес украинцев подвергся критики во всех соцсетях и популярных форумах. Пользователи интернета посчитали данные действия актера лицемерием.