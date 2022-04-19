Высоцкая сделала неожиданное заявление

Юлия Высоцкая в своем Telegram-канале https://t.me/vysotskayaofficial/74 сообщила, что совсем скоро на сцене Театра Моссовета сыграет в спектакле «Вишневый сад» в образе помещицы Раневской.
Новость стала неожиданной для большинства поклонников актрисы, поскольку еще с февраля ее подозревали в побеге за границу. Основой слухам послужило долгое молчание Высоцкой в соцсетях.
«О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. 26 апреля и 28 мая на сцене Театра Моссовета "Вишневый сад". Постановка Андрея Кончаловского, в роли Раневской Юлия Высоцкая», — написала актриса.
Поклонники Высоцкой восприняли новость с восторгом:
«Браво, браво, браво», «Ура! Купила билеты. До встречи!», написали они в комментариях.
Напомним, что еще в феврале 2022 года Высоцкая резко перестала вести свои аккаунты в соцсетях, натолкнув своих поклонников на мысли об ее отъезде вместе с мужем Андреем Кончаловским в Европу. Однако ближе к концу марта актриса появилась в интернете, начав продвигать свой Telegram-канал, но публиковала там лишь размышления о жизни и редкие кулинарные рецепты, что заставляло фанатов только убеждаться в своих предположениях о ее местоположении.