Высоцкая сделала неожиданное заявление

«О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. 26 апреля и 28 мая на сцене Театра Моссовета "Вишневый сад". Постановка Андрея Кончаловского , в роли Раневской Юлия Высоцкая», — написала актриса.

Напомним, что еще в феврале 2022 года Высоцкая резко перестала вести свои аккаунты в соцсетях, натолкнув своих поклонников на мысли об ее отъезде вместе с мужем Андреем Кончаловским в Европу. Однако ближе к концу марта актриса появилась в интернете, начав продвигать свой Telegram-канал, но публиковала там лишь размышления о жизни и редкие кулинарные рецепты, что заставляло фанатов только убеждаться в своих предположениях о ее местоположении.