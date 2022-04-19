Максим Галкин оказался на допросе в израильской полиции

Российского шоумена Максима Галкина допросила полиция Израиля. Как сообщает источник StarHit, по предварительным данным, артист стал свидетелем гибели мужчины на израильском пляже.

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Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот утонул во время плавания в море. Юморист оказался одним из последних людей, который видел мужчину живым, а потому он и был доставлен в местное отделение для дачи показаний. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Московский адвокат Александр Карабанов отметил, что если погибший незадолго до происшествия общался с российской звездой, то действия правоохранителей правомерны.

«У полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста, то есть допросить его или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего», — заявил он.