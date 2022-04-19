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43 минуты назад

Максим Галкин оказался на допросе в израильской полиции

Елена Прошина

Российского шоумена Максима Галкина допросила полиция Израиля. Как сообщает источник StarHit, по предварительным данным, артист стал свидетелем гибели мужчины на израильском пляже.

Максим Галкин оказался на допросе в израильской полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот утонул во время плавания в море. Юморист оказался одним из последних людей, который видел мужчину живым, а потому он и был доставлен в местное отделение для дачи показаний. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Московский адвокат Александр Карабанов отметил, что если погибший незадолго до происшествия общался с российской звездой, то действия правоохранителей правомерны.

«У полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста, то есть допросить его или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего», — заявил он.

Напомним, что Алла Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Израиле. После отъезда певица в своих соцсетях и опровергла новости об эмиграции, объяснив пребывание в другой стране лечением. В будущем они собираются снова вернуться в Россию.

Шоу-бизнес,Александр Карабанов,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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