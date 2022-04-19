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25 минут назад

Алена Жигалова заявила, что Иван Дорн продолжает тайно зарабатывать в России

Слово и Дело

Журналистка и блогер Алена Жигалова раскрыла тайный заработок украинского певца Ивана Дорна в России, несмотря на заявления об уходе.

Раскрыт тайный заработок украинского певца Ивана Дорна в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время эфира YouTube-программы «Алена, блин! говорит» Жигалова высказалась об украинском исполнителе. По ее словам, даже после слов о своем уходе из России Дорн продолжает зарабатывать в стране.

«Дорн громко объявил, что закрывает свой лейбл. Убирает музыку, все увозит на Мальдивы, где он сейчас сидит. Его лейбл-мастерская на самом деле функционирует, но тайно. Они просто убрали табличку», — заявила она.

Ранее Жигалова обвинила во лжи актрису Чулпан Хаматову, которая отказалась от звания народной артистки России, отметив, что женщина сама добивалась его долгое время.

Шоу-бизнес,Иван Дорн,Чулпан Хаматова,
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