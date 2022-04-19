Раскрыт тайный заработок украинского певца Ивана Дорна в РФ

Журналистка и блогер Алена Жигалова раскрыла тайный заработок украинского певца Ивана Дорна в России, несмотря на заявления об уходе.
Во время эфира YouTube-программы «Алена, блин! говорит» Жигалова высказалась об украинском исполнителе. По ее словам, даже после слов о своем уходе из России Дорн продолжает зарабатывать в стране.
«Дорн громко объявил, что закрывает свой лейбл. Убирает музыку, все увозит на Мальдивы, где он сейчас сидит. Его лейбл-мастерская на самом деле функционирует, но тайно. Они просто убрали табличку», — заявила она.
Ранее Жигалова обвинила во лжи актрису Чулпан Хаматову, которая отказалась от звания народной артистки России, отметив, что женщина сама добивалась его долгое время.