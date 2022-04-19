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14 минут назад

Максим Галкин дал показания полиции Израиля из-за гибели знакомого

Слово и Дело

Российский шоумен Максим Галкин был доставлен в местный отдел израильской полиции и допрошен по делу гибели его знакомого на пляже. Супруг Примадонны Аллы Пугачевой может быть последним, кто видел мужчину живым.

Максим Галкин оказался в полиции Израиля после гибели знакомого
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце февраля Галкин вместе с супругой и детьми улетел в Израиль. Звездная семья наслаждается пляжным отдыхом, занимается здоровьем и проводит время с давними знакомыми и друзьями. Однако, по некоторым данным, совсем недавно отъезд знаменитостей омрачился трагическим событием.

Соседи артиста в беседе с порталом StarHit отметили, что шоумен якобы стал фигурантом дела о гибели мужчины.

«Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний», – рассказал источник.

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На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Адвокат Александр Карабанов отметил, что, если покойный действительно незадолго до смерти общался с Галкиным, шоумена могут не только допросить, но также и задержать до выяснения всех обстоятельств.

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