Актер Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику

69-летний Микки Рурк намерен оставить все имущество после смерти своему помощнику Дмитрию Корнейчуку. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".
"Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса", - поделился актер.
С Рурком Корнейчук работает уже около восьми лет. Дмитрий прилетел в США из Украины и не мог найти работу. Знакомство коллег произошло случайно, когда актер искал себе ассистента. За время сотрудничества мужчины стали довольно близкими друзьями.
"Микки не самостоятелен. Он очень творческий и постоянно в процессе, в мыслях. Он ужасный водитель, никогда в жизни не хочу сидеть рядом с ним на пассажирском сидении", - рассказал Дмитрий о работе с артистом.