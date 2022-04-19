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1 час назад

Актер Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику

Газета.Ru

69-летний Микки Рурк намерен оставить все имущество после смерти своему помощнику Дмитрию Корнейчуку. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

Актер Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику
Фото: globallookpressgloballookpress

"Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса", - поделился актер.

С Рурком Корнейчук работает уже около восьми лет. Дмитрий прилетел в США из Украины и не мог найти работу. Знакомство коллег произошло случайно, когда актер искал себе ассистента. За время сотрудничества мужчины стали довольно близкими друзьями.

"Микки не самостоятелен. Он очень творческий и постоянно в процессе, в мыслях. Он ужасный водитель, никогда в жизни не хочу сидеть рядом с ним на пассажирском сидении", - рассказал Дмитрий о работе с артистом.

Шоу-бизнес,Дмитрий Корнейчук,Микки Рурк,
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