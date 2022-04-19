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41 минуту назад

Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому в центре Москвы

Мослента

Стилист Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому в интервью изданию Teleprogramma.pro. Звездный парикмахер проживает в апартаментах на Тверской улице в центре Москвы.

Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зверев заявил, что в результате действий коммунальщиков подъезд стал напоминать общежитие или колонию.

«У нас была прекрасная мебель в холле. А руководитель ЖКХ Алла Петровна в одностороннем порядке придумала, как конфисковать всю эту мебель. И вывезла. Сейчас там дырка, не покрашено», — пояснил он.

Кроме того, шоумену мешает шумная соседка, играющая на рояле.

«Она просыпается, шарахается по полу в своих тапочках на каблуках, доходит до туалета, делает свои дела, все слышно. Затем она возвращается, громко двигает мебель, сдвинула… Потом играет на пианино. Потом ее дети носятся», — рассказал Зверев.

По его словам, они с женщиной часто конфликтуют.

Ранее на балерину Анастасию Волочкову в результате затяжного конфликта подала в суд ее соседка по даче.

Шоу-бизнес,Сергей Зверев,Анастасия Волочкова,
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