Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому в центре Москвы

Стилист Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому в интервью изданию Teleprogramma.pro. Звездный парикмахер проживает в апартаментах на Тверской улице в центре Москвы.
Зверев заявил, что в результате действий коммунальщиков подъезд стал напоминать общежитие или колонию.
«У нас была прекрасная мебель в холле. А руководитель ЖКХ Алла Петровна в одностороннем порядке придумала, как конфисковать всю эту мебель. И вывезла. Сейчас там дырка, не покрашено», — пояснил он.
Кроме того, шоумену мешает шумная соседка, играющая на рояле.
«Она просыпается, шарахается по полу в своих тапочках на каблуках, доходит до туалета, делает свои дела, все слышно. Затем она возвращается, громко двигает мебель, сдвинула… Потом играет на пианино. Потом ее дети носятся», — рассказал Зверев.
По его словам, они с женщиной часто конфликтуют.
Ранее на балерину Анастасию Волочкову в результате затяжного конфликта подала в суд ее соседка по даче.