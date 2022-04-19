Андрей Губин решил покинуть Россию

Некогда крайне популярный певец Андрей Губин пожаловался в программе "Хватит слухов!" на канале ТВЦ, что вынужден покинуть свою четырехкомнатную квартиру на Земляном Валу и проживать в съемных апартаментах. Певца выживают из собственной квартиры шумные соседи.
Губину в 2000-х врачи поставили диагноз - левосторонняя прозопалгия. По этой причине 47-летний Губин заявил, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто "гниет заживо".
Летом артист собирается поехать "в свой любимый" Египет, где он ранее проживал. Он полагает, что другой климат хорошо скажется на его здоровье.
Ранее певец Андрей Губин признался, что до сих пор не отдал долг в €15 тыс. продюсеру Максиму Фадееву. Он уточнил, что не выполнил заказ по написанию песен для участников "Фабрики звезд".