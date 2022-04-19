Андрей Губин решил покинуть Россию

Некогда крайне популярный певец Андрей Губин пожаловался в программе "Хватит слухов!" на канале ТВЦ, что вынужден покинуть свою четырехкомнатную квартиру на Земляном Валу и проживать в съемных апартаментах. Певца выживают из собственной квартиры шумные соседи.

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Губину в 2000-х врачи поставили диагноз - левосторонняя прозопалгия. По этой причине 47-летний Губин заявил, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто "гниет заживо".

Летом артист собирается поехать "в свой любимый" Египет, где он ранее проживал. Он полагает, что другой климат хорошо скажется на его здоровье.