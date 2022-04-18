В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Топ−4 самых коротких браков звезд

WomanHit.ru

Любовь прошла очень быстро

Топ−4 самых коротких браков звезд
Фото: GloballookpressGloballookpress

Один раз и на всю жизнь — это не про наших участников сегодняшнего рейтинга. Причем эти звезды не просто не смогли сохранить брак, но и разорвали отношения слишком быстро, не успев толком насладиться совместной жизнью.

Видео дня

Эдди Мерфи

Голливудский актер — известный сердцеед. Мерфи не раз признавался, что ему сложно удержаться, если он увлечен красивой женщиной. Как-то Эдди настолько привлекла симпатичная бизнес-леди Трейси Эдмондс, что он не раздумывая сделал ей предложение, несмотря на наличие нескольких детей от предыдущего романа.

Артист устроил шикарную по красоте свадьбу на тропическом острове, поклонники были в восторге от фото влюбленных. Однако брак просуществовал всего две недели. Оба бывших супруга не раскрывают истинных причин разрыва, но есть версия, что Мерфи оскорбило заявление Трейси, которая не захотела становиться «миссис Мерфи» в официальных документах.

Бритни Спирс

Сегодня Бритни счастлива как никогда — рядом с ней любимый мужчина и пара находится в ожидании малыша. Но мало кто знает, что помимо неудачного брака с Кевином Федерлайном, Спирс уже была замужем за другом детства. И многие не слышали об этом браке только потому, что продлился он… всего 55 часов.

Звезда отправилась в Вегас с возлюбленным, будучи навеселе, и заключила брак, даже не подумав. Позже звезда призналась, что ей очень хотелось замуж, и Джейсон Александр показался ей на тот момент самым подходящим человеком на роль мужа.

Ким Кардашьян

Звезда несколько раз позволяла надеть на «тот самый» пальчик кольцо, и самым скорым расставанием с украшением и с супругом случилось в 2013 году. Ким стала женой спортсмена Криса Хамфриса, и в отличие от внезапной свадьбы Бритни, это торжество тщательно планировалось. Мероприятия даже показывали в одной из серий шоу, посвященного семейству Кардашьян. Уже через 72 дня Ким поняла, что сделала большую ошибку и подала на развод. Однако муж был не готов к такому повороту событий и даже пытался отсудить у Ким приличную сумму за моральный ущерб, однако остался ни с чем.

Шер

Легенда мировой музыки когда-то тоже совершила ошибку, согласившись стать женой не того человека. В далеком 1975 году артистка вышла замуж за Грегга Оллмана. Мужчина страдал от наркотической зависимости, что сделало совместное проживание невыносимым для звезды. Шер вытерпела всего девять дней, после чего без сомнений подала на развод. Тем не менее супруг смог уговорить Шер забрать заявление, и брак продержался еще пару лет. В 1977 году брак распался окончательно, несмотря на все мольбы Оллмана.

Шоу-бизнес,Крис Хамфрис,Эдди Мерфи,КИМ КАРДАШЬЯН,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители