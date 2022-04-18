Топ−4 самых коротких браков звезд

Любовь прошла очень быстро

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Один раз и на всю жизнь — это не про наших участников сегодняшнего рейтинга. Причем эти звезды не просто не смогли сохранить брак, но и разорвали отношения слишком быстро, не успев толком насладиться совместной жизнью.

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Эдди Мерфи

Голливудский актер — известный сердцеед. Мерфи не раз признавался, что ему сложно удержаться, если он увлечен красивой женщиной. Как-то Эдди настолько привлекла симпатичная бизнес-леди Трейси Эдмондс, что он не раздумывая сделал ей предложение, несмотря на наличие нескольких детей от предыдущего романа.

Артист устроил шикарную по красоте свадьбу на тропическом острове, поклонники были в восторге от фото влюбленных. Однако брак просуществовал всего две недели. Оба бывших супруга не раскрывают истинных причин разрыва, но есть версия, что Мерфи оскорбило заявление Трейси, которая не захотела становиться «миссис Мерфи» в официальных документах.

Бритни Спирс

Сегодня Бритни счастлива как никогда — рядом с ней любимый мужчина и пара находится в ожидании малыша. Но мало кто знает, что помимо неудачного брака с Кевином Федерлайном, Спирс уже была замужем за другом детства. И многие не слышали об этом браке только потому, что продлился он… всего 55 часов.

Звезда отправилась в Вегас с возлюбленным, будучи навеселе, и заключила брак, даже не подумав. Позже звезда призналась, что ей очень хотелось замуж, и Джейсон Александр показался ей на тот момент самым подходящим человеком на роль мужа.

Ким Кардашьян

Звезда несколько раз позволяла надеть на «тот самый» пальчик кольцо, и самым скорым расставанием с украшением и с супругом случилось в 2013 году. Ким стала женой спортсмена Криса Хамфриса, и в отличие от внезапной свадьбы Бритни, это торжество тщательно планировалось. Мероприятия даже показывали в одной из серий шоу, посвященного семейству Кардашьян. Уже через 72 дня Ким поняла, что сделала большую ошибку и подала на развод. Однако муж был не готов к такому повороту событий и даже пытался отсудить у Ким приличную сумму за моральный ущерб, однако остался ни с чем.

Шер