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42 минуты назад

Довлатова рассказала, как Нагиев скрывал свой брак ради отношений с ней

Газета.Ru

Ведущая Алла Довлатова в беседе с изданием "7 дней" вспомнила, как Дмитрий Нагиев скрывал свой брак с Алисой Шер, чтобы завязать с ней отношения. На тот момент ей было 17 лет.

Довлатова рассказала, как Нагиев скрывал свой брак ради отношений с ней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: "Вот она наконец, моя любовь пришла!" - призналась Довлатова.

Она добавила, что в то время Нагиев был худым молодым парнем с короткой стрижкой, который умел правильно себя подать в компании и постоянно рассказывал анекдоты. Довлатова привела его на радио, так как ей понравился его голос, и они стали работать вместе.

Спустя некоторое время она познакомилась с супругой Нагиева, Алиса Шер поблагодарила ведущую за то, что дала работу ее мужу: в то время семья Нагиева испытывала финансовые трудности. Ранее Довлатова сделала подтяжку лица.

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