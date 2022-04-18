Довлатова рассказала, как Нагиев скрывал свой брак ради отношений с ней

Ведущая Алла Довлатова в беседе с изданием "7 дней" вспомнила, как Дмитрий Нагиев скрывал свой брак с Алисой Шер, чтобы завязать с ней отношения. На тот момент ей было 17 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: "Вот она наконец, моя любовь пришла!" - призналась Довлатова.

Она добавила, что в то время Нагиев был худым молодым парнем с короткой стрижкой, который умел правильно себя подать в компании и постоянно рассказывал анекдоты. Довлатова привела его на радио, так как ей понравился его голос, и они стали работать вместе.