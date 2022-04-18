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1 час назад

Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли

Мослента

Певец Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист рассказал, что на одном из телеканалов вышла передача о плоской Земле, в которой были использованы фрагменты его интервью на эту тему.

«Во время съемки я приводил примеры и аргументировал целый час, а в сюжет вошли только несколько слов, причем выдранных из контекста», — подчеркнул Лоза.

Артист уверен, что авторы программы специально убрали с микрофона высокие частоты, чтобы его голос звучал «как из погреба», и добавили пару-тройку кадров, снятых скрытой камерой снизу, когда он был уже в верхней одежде.

«Сама передача получилась максимально однобокой и бездоказательной, а в конце ведущий заявил, что те, кто верит в плоскую Землю, – мракобесы и отщепенцы, которые отрицают науку, ходят к знахарям, и не желают прививаться шмурдяком», — заключил певец.

Ранее Лоза описал оригинальный способ привлечь внимание водителей на трассе.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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