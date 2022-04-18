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37 минут назад

Группу «Пилот» покинула половина музыкантов

Lenta.ru

Российскую рок-группу Пилот» покинула половина музыкантов и пресс-атташе. Первым о своем уходе объявил музыкант Андрей Казаченко — соответствующее сообщение появилось на его странице во «ВКонтакте».

Группу «Пилот» покинула половина музыкантов
Фото: вконтактевконтакте

«Сегодня заканчивается моя почти 15-летняя история сотрудничества с этим коллективом. Спасибо всем, кто принимал участие и был неравнодушен», — написал Казаченко, который играл на клавишных и электрогитаре.

В другом посте он заявил, что покидает Россию на неопределенный срок.

Как сообщает InterMedia, из группы также ушли бас-гитарист Сергей Вырвич и пресс-аташе Лана Балахматова. В настоящее время в состав «Пилота» входят основатель Илья Черт и барабанщик Никита Белозеров.

Отмечается, что Казаченко, Вырвич и Балахматова решили уйти после того, как коллектив объявил о своем участии в «музыкально-патриотическом марафоне» «Zа Россию». «Пилот» намерены выступить в Ижевске, Прокопьевске и Кемерове с 17 по 30 апреля. В других городах объявлены концерты Аниты Цой, Дениса Майданова, Виктории Дайнеко, Анны Семенович, Олега Газманова, Николая Расторгуева и других певцов.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Виктория Дайнеко,Денис Майданов,Николай Расторгуев,Анита Цой,Анна Семенович,
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