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29 минут назад

Михалков высмеял слезы Бузовой

Елена Прошина

Народный артист РСФСР Никита Михалков иронично прокомментировал «страдания» певицы Ольги Бузовой и других звезд из-за блокировки западных соцсетей. В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» он назвал происходящее «бедой».

"Посмотрите на это лицо": Михалков высмеял Бузову
Фото: ТАССТАСС

В выпуске режиссер продемонстрировал кадры с людьми, плачущими из-за недоступности социальных сетей. Среди них оказалась и Ольга Бузова.

«Вырубили рубильник. Они ведь плачут по-настоящему. Ну вы уберите эти слова. Посмотрите на это лицо. Это лицо несчастнейшего человека», — подчеркнул Михалков.

Артист напомнил Бузовой и другим звездам соцсетей о боли жителей Донбасса, которые теряли в происходящих на востоке Украины событиях своих родных. Он усомнился, что селебрити знают об этом.

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Напомним, что у Ольги Бузовой в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было 23 млн подписчиков. После ограничения доступа певица попыталась переманить их в свой Telegram-канал, однако до сих пор ей не удалось собрать и миллиона своих фанатов.

Шоу-бизнес,Никита Михалков,
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