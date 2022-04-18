"Посмотрите на это лицо": Михалков высмеял Бузову

Народный артист РСФСР Никита Михалков иронично прокомментировал «страдания» певицы Ольги Бузовой и других звезд из-за блокировки западных соцсетей. В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» он назвал происходящее «бедой».
В выпуске режиссер продемонстрировал кадры с людьми, плачущими из-за недоступности социальных сетей. Среди них оказалась и Ольга Бузова.
«Вырубили рубильник. Они ведь плачут по-настоящему. Ну вы уберите эти слова. Посмотрите на это лицо. Это лицо несчастнейшего человека», — подчеркнул Михалков.
Артист напомнил Бузовой и другим звездам соцсетей о боли жителей Донбасса, которые теряли в происходящих на востоке Украины событиях своих родных. Он усомнился, что селебрити знают об этом.
Напомним, что у Ольги Бузовой в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было 23 млн подписчиков. После ограничения доступа певица попыталась переманить их в свой Telegram-канал, однако до сих пор ей не удалось собрать и миллиона своих фанатов.