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27 минут назад

Немоляева рассказала о первой встрече с Табаковым

Вечерняя Москва

Актриса Светлана Немоляева, которая 18 апреля отмечает юбилей, вспомнила, как познакомилась с Олегом Табаковым во время его обучения на втором курсе Школы-студии МХАТ.

Немоляева рассказала о первой встрече с Табаковым
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Простой худенький вихрастый мальчишка с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков. А ты, я уже знаю, — Света Немоляева. Давай познакомимся». Я его выслушала, но все равно пошла в Щепку, — цитируют актрису «АиФ».

Звезда «Служебного романа» призналась, что тогда поступала на все возможные московские актерские факультеты, как тогда делали многие абитуриенты театральных заведений.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. С 1959 года — ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в 2013 и 2019 году становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», в 2012, 2014 и 2019 году получала премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Народная артистка РСФСР, награждена орденом Почета и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Народной артистке РФ Светлане Немоляевой исполнилось 85 лет. В день юбилея на KION поклонников актрисы ждет премьера мелодрамы «Синдром жизни», где она сыграла главную роль. Накануне события «Вечерняя Москва» пообщалась с юбиляршей.

Шоу-бизнес,Светлана Немоляева,Олег Табаков,
18+
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