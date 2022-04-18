Немоляева рассказала о первой встрече с Табаковым

— Простой худенький вихрастый мальчишка с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков. А ты, я уже знаю, — Света Немоляева. Давай познакомимся». Я его выслушала, но все равно пошла в Щепку, — цитируют актрису «АиФ».