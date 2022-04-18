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55 минут назад

У Гуфа родится второй ребенок

Вечерняя Москва

Алексей Долматов, известный также как рэп-исполнитель Гуф, снова станет отцом. Слухи о беременности его новой супруги, модели Юлии Королевой, подтвердила сама возлюбленная артиста.

У Гуфа родится второй ребенок
Фото: ГуфГуф

Девушка опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей фотосессию с округлившимся животом. Кадры она подписала посланием к своему первенцу, заявив, что они с Алексеем очень ждут его появления на свет.

Для 42-летнего Долматова этот ребенок станет уже вторым. Его первому сыну от предыдущего брака с блогершей и певицей Айзой уже 12 лет. В новых отношениях артист уже выражал желание снова стать отцом, он надеется, что у пары родится дочь. Гуф и Юлия Королева поженились в декабре прошлого года, пишет издание «Телепрограмма».

В конце февраля Айза рассказала, что на самом деле стало последней каплей в ее отношениях с Алексеем Долматовым. По ее словам, крайним инцидентом, после которого она решила расстаться с рэпером, стала распутная жизнь артиста в моменты, когда его семья находилась практически без денег.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
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