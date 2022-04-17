МакSим осталась неузнанной на шоу «Маска»

Марина Максимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, была гостьей выпуска телешоу. Марина вышла на сцену в костюме Мышки и исполнила песню «Дорогой длинною», - пишет ФАН.
Никто из членов жюри не смог правильно угадать исполнительницу. Перебрали множество имен, но все неверно. Филипп Киркоров назвал тиктокера Даню Милохина, комик Тимур Батрутдинов решил, что Мышка — это актриса Анна Хилькевич, Валерия предположила Яну Рудковскую, Тимур Родригез - Елену Темникову, Тодоренко подумала, что в костюме прячется экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина.
Так что, когда МакSим сняла маску, она произвела фурор.
Филипп Киркоров отметил подвиг певицы, решившейся выйти на сцену «Маски» после тяжелой болезни
«Какая смелая! Мы же недавно всей страной волновались за вас и вот, слава богу, мало того, что вернулась к нам, но и в таком потрясающем образе!»
Регина Тодоренко была потрясена тем, как исполнительница смогла изменить голос.
«Боже мой, только в предыдущей программе Козерог исполнял вашу песню в роковой версии, мы говорили о вас, но как можно было так скрыть свой голос?!»
МакSим сообщила о своем восстановлении и заявила большой сольный концерт в зеленом Театре ВДНХ в первый месяц лета.