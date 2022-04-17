В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

МакSим осталась неузнанной на шоу «Маска»

Ирина Лебедева

Марина Максимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, была гостьей выпуска телешоу. Марина вышла на сцену в костюме Мышки и исполнила песню «Дорогой длинною», - пишет ФАН.

МакSим осталась неузнанной на шоу «Маска»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никто из членов жюри не смог правильно угадать исполнительницу. Перебрали множество имен, но все неверно. Филипп Киркоров назвал тиктокера Даню Милохина, комик Тимур Батрутдинов решил, что Мышка — это актриса Анна Хилькевич, Валерия предположила Яну Рудковскую, Тимур Родригез - Елену Темникову, Тодоренко подумала, что в костюме прячется экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина.

Так что, когда МакSим сняла маску, она произвела фурор.

Филипп Киркоров отметил подвиг певицы, решившейся выйти на сцену «Маски» после тяжелой болезни

«Какая смелая! Мы же недавно всей страной волновались за вас и вот, слава богу, мало того, что вернулась к нам, но и в таком потрясающем образе!»

Регина Тодоренко была потрясена тем, как исполнительница смогла изменить голос.

«Боже мой, только в предыдущей программе Козерог исполнял вашу песню в роковой версии, мы говорили о вас, но как можно было так скрыть свой голос?!»

МакSим сообщила о своем восстановлении и заявила большой сольный концерт в зеленом Театре ВДНХ в первый месяц лета.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Тимур Батрутдинов,Марина Максимова,Елена Темникова,Тимур Родригез,Яна Рудковская,Ольга Серябкина,Анна Хилькевич,Филипп Киркоров,ВДНХ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители