В Школе Райкина студенты вынуждены заниматься в коридорах

После того, как Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя им же созданной школы, а подписавший указ о увольнении ректор находится под домашним арестом, занятия в Высшей школе сценических искусств стали напоминать некий квест. Об этом в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» рассказал хореограф Ренат Мамин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лекции продолжаются, но заниматься приходится буквально в коридорах, потому что в кабинеты студентов и преподавателей не пускают. При этом педагоги считают, что дети должны учиться, и не хотят прерывать учебный процесс, - информирует «Радио КП».

«Дети ни в чем не виноваты. Мы должны продолжать работать, несмотря ни на что. Мы должны обманывать охранников, должны проникать в школу, захватывать аудитории или заниматься в коридорах», - пожаловался Мамин.