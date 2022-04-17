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37 минут назад

В Школе Райкина студенты вынуждены заниматься в коридорах

Ирина Лебедева

После того, как Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя им же созданной школы, а подписавший указ о увольнении ректор находится под домашним арестом, занятия в Высшей школе сценических искусств стали напоминать некий квест. Об этом в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» рассказал хореограф Ренат Мамин.

В Школе Райкина студенты вынуждены заниматься в коридорах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лекции продолжаются, но заниматься приходится буквально в коридорах, потому что в кабинеты студентов и преподавателей не пускают. При этом педагоги считают, что дети должны учиться, и не хотят прерывать учебный процесс, - информирует «Радио КП».

«Дети ни в чем не виноваты. Мы должны продолжать работать, несмотря ни на что. Мы должны обманывать охранников, должны проникать в школу, захватывать аудитории или заниматься в коридорах», - пожаловался Мамин.

Константин Райкин, художественный руководители и основатель Высшей школы сценических искусств, уволенный 12 апреля ректором этой же школы Анатолием Полянкиным, обратился в правоохранительные органы, обвинив коллегу в попытке мошеннического захвата и театральной школы, и даже помещений ТЦ «Райкин Плаза». Он оценил ущерб в как минимум 800 миллионов рублей (исходя из кадастровой стоимости здания).

Шоу-бизнес,Ренат Мамин,Константин Райкин,
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