В Школе Райкина студенты вынуждены заниматься в коридорах

После того, как Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя им же созданной школы, а подписавший указ о увольнении ректор находится под домашним арестом, занятия в Высшей школе сценических искусств стали напоминать некий квест. Об этом в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» рассказал хореограф Ренат Мамин.
Лекции продолжаются, но заниматься приходится буквально в коридорах, потому что в кабинеты студентов и преподавателей не пускают. При этом педагоги считают, что дети должны учиться, и не хотят прерывать учебный процесс, - информирует «Радио КП».
«Дети ни в чем не виноваты. Мы должны продолжать работать, несмотря ни на что. Мы должны обманывать охранников, должны проникать в школу, захватывать аудитории или заниматься в коридорах», - пожаловался Мамин.
Константин Райкин, художественный руководители и основатель Высшей школы сценических искусств, уволенный 12 апреля ректором этой же школы Анатолием Полянкиным, обратился в правоохранительные органы, обвинив коллегу в попытке мошеннического захвата и театральной школы, и даже помещений ТЦ «Райкин Плаза». Он оценил ущерб в как минимум 800 миллионов рублей (исходя из кадастровой стоимости здания).