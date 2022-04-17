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53 минуты назад

Михалков высказался об уехавших из России звездах

Ирина Лебедева

В очередном выпуске своей программы «Бесогон» Никита Михалков высказал свое отношение к звездам российского шоу-бизнеса, которые покинули Россию, в частности, об Алле Пугачевой. Об этом рассказывает «Радио КП».

Михалков высказался об уехавших из России звездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режиссер заявил, что в нынешней ситуации каждый сделал свой выбор, но «высшая свобода — это когда не нужно выбирать».

В эфире Михалков включил песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной». Под строки «собери аккуратно вещички», «не живи с нелюбимой страной» на экране появлялись фотографии российских звезд. Первой была Алла Пугачева, затем показали лица Максима Галкина, Александра Васильева, Юрия Дудя, Земфиры и других известных персон.

Ранее российский режиссер Никита Михалков был заочно арестован по решению суда Украины по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Александр Васильев,Алла Пугачева,Никита Михалков,
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