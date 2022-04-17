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11 минут назад

«Таня кричала, плакала»: Успенская рассказала о домашнем насилии

Ирина Лебедева

Любовь Успенская была очень несчастлива в своем последнем браке. В интервью Сергею Майорову на НТВ королева российского шансона рассказала о том, что ее семейная жизнь была настоящим адом.

«Таня кричала, плакала»: Успенская рассказала о домашнем насилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица скрывала свои семейные неурядицы от публики, хотя ее муж, разбушевавшись, мог ударить ее так, что синяки приходилось прятать за темными очками, - рассказывает 5 Канал.

Многие конфликты с рукоприкладством происходили на глазах у дочери, которой тоже часто доставалось от отца.

«Он однажды хотел выбросить меня в окно. Таня кричала, плакала», — вспоминает Успенская.

Татьяна Плаксина, дочь королевы русского шансона Любови Успенской, в свое время доставила матери множество хлопот. К счастью, черная полоса в жизни звездного семейства, вроде бы завершилась.

Татьяна прошла курс лечения от наркотической зависимости в специализированной клинике, куда ее устроила мать. Теперь молодая женщина с ужасом вспоминает прошлое. И благодарит мать, что та не отступилась от нее в тяжелые времена.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Сергей Майоров,
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