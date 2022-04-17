Подруга Пугачевой раскрыла правду о здоровье певицы

«Вчера у Аллы Борисовны был день рождения все было в порядке. Надеюсь, и сейчас все в порядке», – сказала она.

Информация о том, что Алла Борисовна больна распространяются в израильских соцсетях. Якобы Примадонна оказалась в больнице в предынфарктном состоянии. Виной тому ситуация с эмиграцией и скандал вокруг ее супруга Максима Галкина. Ставицкая считает, что подобные сообщения не стоит воспринимать всерьез. В разговоре с BLITZ+ она отметила что, это не более чем слухи.