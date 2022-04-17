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25 минут назад

Подруга Пугачевой раскрыла правду о здоровье певицы

РИА "ФедералПресс"

Архитектор Мила Ставицкая в разговоре с порталом BLITZ+ прокомментировала тревожные слухи о здоровье Аллы Пугачевой.

Подруга Пугачевой раскрыла правду о здоровье певицы
Фото: ТАССТАСС

«Вчера у Аллы Борисовны был день рождения все было в порядке. Надеюсь, и сейчас все в порядке», – сказала она.

В Израиле сообщили о госпитализации Пугачевой

Информация о том, что Алла Борисовна больна распространяются в израильских соцсетях. Якобы Примадонна оказалась в больнице в предынфарктном состоянии. Виной тому ситуация с эмиграцией и скандал вокруг ее супруга Максима Галкина. Ставицкая считает, что подобные сообщения не стоит воспринимать всерьез. В разговоре с BLITZ+ она отметила что, это не более чем слухи.

Ранее «ФедералПресс» писал, что названа новая Примадонна российской эстрады взамен сбежавшей в Израиль Пугачевой.

Шоу-бизнес,Мила Ставицкая,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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