Подруга Пугачевой раскрыла правду о здоровье певицы

Архитектор Мила Ставицкая в разговоре с порталом BLITZ+ прокомментировала тревожные слухи о здоровье Аллы Пугачевой.
«Вчера у Аллы Борисовны был день рождения все было в порядке. Надеюсь, и сейчас все в порядке», – сказала она.
Информация о том, что Алла Борисовна больна распространяются в израильских соцсетях. Якобы Примадонна оказалась в больнице в предынфарктном состоянии. Виной тому ситуация с эмиграцией и скандал вокруг ее супруга Максима Галкина. Ставицкая считает, что подобные сообщения не стоит воспринимать всерьез. В разговоре с BLITZ+ она отметила что, это не более чем слухи.
Ранее «ФедералПресс» писал, что названа новая Примадонна российской эстрады взамен сбежавшей в Израиль Пугачевой.