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1 час назад

Райкин обвиняет уволившего его Полянкина в мошенничестве

Ирина Лебедева

Константин Райкин, художественный руководители и основатель Высшей школы сценических искусств, уволенный 12 апреля ректором этой же школы Анатолием Полянкиным, обратился в правоохранительные органы, обвинив коллегу в попытке мошеннического захвата и театральной школы, и даже помещений ТЦ «Райкин Плаза». Он оценил ущерб в как минимум 800 миллионов рублей (исходя из кадастровой стоимости здания).

Райкин обвиняет уволившего его Полянкина в мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты «Комсомольской Правды» выяснили, что конфликт между Райкиным и Полянкиным давний. Еще в 2021 году судом Анатолию Полянкину было отказано в ликвидации «Фонда поддержки и развития культуры», учрежденного Константином Райкиным и им самим.

Полянкин пытался закрыть организацию, поскольку она была убыточной. Однако суд принял во внимание, что истец как руководитель имел возможность получать доход от сдачи в аренду принадлежащего фонду имущества (в здании ТЦ «Райкин Плаза»), а не передавать его в безвозмездное пользование.

Высшая школа сценических искусств находилась в помещениях Фонда.И, если бы Фонд тогда удалось ликвидировать по суду, здание, где он находился, перешло бы под контроль Анатолия Полянкина. Против этого и выступал Райкин, считая всю эту ситуацию мошеннической схемой.

Важно также понять, почему увольнение Райкина пришлось так некстати. Середина второго семестра - не самое удачное время для кадровых изменений. Учиться осталось всего полтора месяца (даже меньше, с учётом майских праздников), потом - экзамены.

Для того, чтобы так поспешно выставить за дверь преподавателя, да еще того, на ком держится репутация учебного заведения, нужны очень веские причины. Понятно же, что абитуриенты поступали в ВШСИ, а не куда-либо еще, потому что хотели учиться у конкретного мастера.

Шоу-бизнес,Константин Райкин,
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