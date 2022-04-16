Вдове Грачевского пришли иски от гендиректора Ералаша

Екатерина Белоцерковская, вдова основателя и художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, получила иски на 500 тысяч рублей, - сообщает ФАН.

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Причем, как рассказала Екатерина, о первом иске от гендиректора «Ералаша» Аркадия Григоряна она узнала в день рождения покойного супруга, о втором — на двухлетие сына Филиппа. Актриса считает, что это было намеренной издевкой.

«Приходит иск на Борин день рождения, второй иск — на день рождения Филиппа. Хотя бы выжди время для приличия, как издевка», — сообщила она в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Григорян требует от вдовы создателя «Ералаша» оплатить задолженность по договорам, которые он заключал с Грачевским.

После смерти Грачевского стало известно, что владельцем контрольного пакета акций «Ералаша» является его партнер Аркадий Григорян. Поначалу Белоцерковская пыталась оспорить законность его доли в бизнесе, но вскоре договорилась решить с ним все мирным путем.