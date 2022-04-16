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1 час назад

Уволившего Райкина ректора отправили под домашний арест

Ирина Лебедева

Конфликт между Константином Райкиным, создателем и художественным руководителем Высшей школы сценических искусств, и ректором учебного заведения Анатолием Полянкиным длится давно и вышел уже за пределы личных неприязненных отношений.

Уволившего Райкина ректора отправили под домашний арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полянкин 12 апреля издал указ об увольнении худрука заведения Константина Райкина. Константин, основавший эту школу в 2012 году, обратился к юристам. Представитель знаменитой династии уверен, что дело лишь в борьбе за здание ВШСИ, - пишет Стархит. В этой борьбе ректор решил применить радикальные административные методы.

«Он убрал название, убрал меня, убрал должность худрука. Теперь просто нет такой должности! Ему все равно, что будет. Он хочет это прибрать к рукам как некую недвижимость. Он руководит только бумажками, запретами и приказами!», - комментировал ситуацию Райкин.

Студенческий совет ректора не поддержал и призвал Рособрнадзор вернуть должность худруку. Учениками Константина Аркадьевича были такие звезды, как Анна Чиповская, Глафира Тарханова, Даниил Стеклов, Даниил Пугаев и другие.

И вот накануне в СМИ прошла информация об аресте Анатолия Полянкина. Ректор учебного заведения обвиняется по статье 159 ч. 4 — мошенничество. Пока он оставлен под домашним арестом до 3 мая, ведется следствие.

Ранее говорилось, инвесторы отказались от финансирования заведения после изменения устава, проведенного Полянкиным.

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