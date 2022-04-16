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22 минуты назад

Дети Пугачевой и Галкина не могут попасть в израильские школы из-за незнания иврита

Слово и Дело

Семья певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина столкнулась с проблемами после приезда в Израиль. Об этом пишут российские СМИ.

Пугачева и Галкин столкнулись с проблемами после приезда в Израиль
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/GloballookpressAnatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Источник рассказал, что дети Пугачевой и Галкина получили отказ от нескольких учебных заведений. Главной проблемой является то, что Лиза и Гарри не знают иврита.

Слухи о том, что Пугачева и Галкин покинули Россию, появились в марте. Они пока не подтверждали информацию об эмиграции. Однако каникулы в подмосковной гимназии у детей закончились, но на учебу они так и не пришли, информирует издание dni.ru.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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