Пугачева и Галкин столкнулись с проблемами после приезда в Израиль

Семья певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина столкнулась с проблемами после приезда в Израиль . Об этом пишут российские СМИ.

Источник рассказал, что дети Пугачевой и Галкина получили отказ от нескольких учебных заведений. Главной проблемой является то, что Лиза и Гарри не знают иврита.

Слухи о том, что Пугачева и Галкин покинули Россию, появились в марте. Они пока не подтверждали информацию об эмиграции. Однако каникулы в подмосковной гимназии у детей закончились, но на учебу они так и не пришли, информирует издание dni.ru.