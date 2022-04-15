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1 час назад

Хилькевич пожаловалась на высокие ставки по ипотеке

Елена Прошина

Российская актриса Анна Хилькевич не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Хилькевич пожаловалась на высокие ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хилькевич рассказала, что вместе со своим мужем, предпринимателем Артуром Волковым, планировала купить дом в ипотеку. Супруги успели определиться с выбором конкретного объекта и все распланировать, но внезапно возросшие процентные ставки заставили пару отказаться от идеи в последний момент.

«Да, мы неплохо зарабатываем, но вы видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения… Поэтому пойти и купить дом как сумку мы не можем», — объяснила актриса.

По ее словам, раньше они всегда снимали на лето дом, а в 2022 году хотели взять недвижимость в ипотеку. Но из-за резко выросших ставок решили продолжить аренду жилья.

Шоу-бизнес,Артур Волков,Анна Хилькевич,
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