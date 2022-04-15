Хилькевич пожаловалась на высокие ставки по ипотеке

«Да, мы неплохо зарабатываем, но вы видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения… Поэтому пойти и купить дом как сумку мы не можем», — объяснила актриса.