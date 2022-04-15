Хилькевич пожаловалась на высокие ставки по ипотеке

Российская актриса Анна Хилькевич не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Хилькевич рассказала, что вместе со своим мужем, предпринимателем Артуром Волковым, планировала купить дом в ипотеку. Супруги успели определиться с выбором конкретного объекта и все распланировать, но внезапно возросшие процентные ставки заставили пару отказаться от идеи в последний момент.
«Да, мы неплохо зарабатываем, но вы видели эти цены на жилье? Помимо трат на семью и себя, у нас с мужем есть обязанности по бизнесу, а еще есть другие идеи, куда тоже нужны вложения… Поэтому пойти и купить дом как сумку мы не можем», — объяснила актриса.
По ее словам, раньше они всегда снимали на лето дом, а в 2022 году хотели взять недвижимость в ипотеку. Но из-за резко выросших ставок решили продолжить аренду жилья.