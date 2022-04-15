Тарасова лично открыла шоу Авербуха "Ледниковый период"

За такое шоу надо тоже отвечать. Будем стараться вам понравиться. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо за то, что любите нашу фигурку. Я тоже ее люблю без памяти. Спасибо, что пишете нашим спортсменам, вдохновляете, любите их и поддерживаете. Без вас это было бы невозможно. Правда!» — сказала Тарасова.