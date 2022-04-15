Тарасова лично открыла шоу Авербуха "Ледниковый период"

Заслуженный тренер СССР, главная судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова поприветствовала зрителей на шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», посвященном ее 75-летию. Слова Тарасовой передает корреспондент «Газета.Ru».
«Очень приятно видеть дворец спорта «Лужники» почти полным. Очень приятно! Вы не представляете, сколько раз мы тут катались, выводили своих учеников. Не держали нас ноги — так мы волновались в «Лужниках», такая была ответственность огромная.
За такое шоу надо тоже отвечать. Будем стараться вам понравиться. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо за то, что любите нашу фигурку. Я тоже ее люблю без памяти. Спасибо, что пишете нашим спортсменам, вдохновляете, любите их и поддерживаете. Без вас это было бы невозможно. Правда!» — сказала Тарасова.
Напомним, 15 и 16 апреля во Дворце спорта «Лужники» состоится гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященный юбилею Татьяны Тарасовой. Режиссером-постановщиком шоу выступит Илья Авербух.
Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал личную историю о Татьяне Тарасовой.