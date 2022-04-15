В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Тарасова лично открыла шоу Авербуха "Ледниковый период"

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР, главная судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова поприветствовала зрителей на шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», посвященном ее 75-летию. Слова Тарасовой передает корреспондент «Газета.Ru».

Тарасова лично открыла шоу Авербуха "Ледниковый период"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень приятно видеть дворец спорта «Лужники» почти полным. Очень приятно! Вы не представляете, сколько раз мы тут катались, выводили своих учеников. Не держали нас ноги — так мы волновались в «Лужниках», такая была ответственность огромная.

За такое шоу надо тоже отвечать. Будем стараться вам понравиться. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо за то, что любите нашу фигурку. Я тоже ее люблю без памяти. Спасибо, что пишете нашим спортсменам, вдохновляете, любите их и поддерживаете. Без вас это было бы невозможно. Правда!» — сказала Тарасова.

Напомним, 15 и 16 апреля во Дворце спорта «Лужники» состоится гала-концерт проекта Первого канала «Ледниковый период», посвященный юбилею Татьяны Тарасовой. Режиссером-постановщиком шоу выступит Илья Авербух.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал личную историю о Татьяне Тарасовой.

Шоу-бизнес,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители