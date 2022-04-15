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1 час назад

Садальский заступился за Хаматову

Елена Прошина

Актер Станислав Садальский поддержал покинувшую Россию Чулпан Хаматову в ее высказывании о бесполезности звания народной артистки РФ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем блоге на Live Journal.

Садальский заступился за Хаматову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Хаматова, говоря о госзвании в интервью латвийскому телевидению, призналась, что всегда считала его какой-то «бредятиной», пережитком СССР, и заявила, что спокойно примет, если у нее «отнимут» награду.

«А Чулпан 100% права! Награды обесценились... Побрякушки», — поддержал ее Садальский в этом вопросе.

Также актер заявил, что Россия поощряет людей за лояльность, а не за настоящие заслуги.

«Когда чиновник из Мэрии в прошлом плохой артист со званием "народный" привлекается к работе в театр "Ленком". Я могу понять Варшавера и знаю, как Герасимов получил звание, и почему в театре. И сколько таких "Манучаровых", "Рогозиных" "Пригожиных" — осуждающих большую актрису!» — написал Садальский.

По его мнению, все это является «абсурдной виртуальной реальностью».

Хаматова пожаловалась на угрозы из-за национальности

Напомним, что Хаматова эмигрировала вместе с тремя дочками в Латвию в марте. Поводом для переезда стало начало Россией военной спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Станислав Садальский,
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