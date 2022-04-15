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42 минуты назад

Алиса Фрейндлих назвала главную ошибку в жизни

Вероника Полынина

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих призналась, что жалеет об упущенных возможностях и потраченном впустую времени.

Фрейндлих назвала главную ошибку в жизни
Фото: РамблерРамблер

87-летняя звезда кинофильма «Служебный роман» рассказала «5 каналу» о своей главной в жизни ошибке.

«Главная моя ошибка в жизни — это то, что я думала, что все еще впереди», - сказала актриса.

Теперь Фрейндлих старается проживать каждый день полноценно, наслаждаясь тем, что происходит прямо сейчас.

«Это не значит, что не нужно строить планов на будущее. Тогда бы это был абсолютный стоп-кадр. Тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня», - пояснила народная артистка.

Алиса Фрейндлих до сих пор выходит на сцену – она служит в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова. Кроме того, актриса по-прежнему востребована в кино. На днях состоялась премьера комедии «Родители строгого режима», где Фрейндлих исполнила одну из главных ролей. Режиссером картины выступил внук актрисы Никита Владимиров.

Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,Никита Владимиров,
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