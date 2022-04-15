Алиса Фрейндлих рассказала о главной ошибке в жизни

— Все-таки надо вкушать день сегодняшний здесь и сейчас. Это не значит, что не нужно строить планов на будущее. Тогда бы это был абсолютный стоп-кадр. Тем не менее надо наслаждаться тем, что есть сегодня, — рассказала она в интервью Пятому каналу.