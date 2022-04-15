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1 час назад

Орбакайте трогательно поздравила Пугачеву с днем рождения

Вечерняя Москваиещё 2

Певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения. Примадонне российской эстрады в этом году исполняется 73 года, с праздником ее поздравила дочь Кристина Орбакайте.

Орбакайте трогательно поздравила Пугачеву с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свое поздравление она опубликовала в личном Telegram-канале. Певица разместила видеокадры, запечатлевшие, в том числе, их совместные снимки в разные периоды жизни. Фотографии отражают нежные отношения мамы и дочки, начиная от младенчества Кристины.

— С Днем Рождения, Мама!, — написала в публикации Орбакайте.

Видеоряд наложен на композицию «Женщина, которая поет». Одноименный фильм, который снял режиссер Александр Орлов в 1978 году, рассказал о непростой судьбе легендарной артистки. Киноленту посмотрели более 55 миллионов человек, а журнал «Советский экран» назвал Пугачеву лучшей актрисой года.

До этого сообщалось, что певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин, покинувшие страну после начала российской спецоперации на Украине, подыскивают новую школу в Израиле своим детям — двойняшкам Лизе и Гарри. Об этом сообщил российский журналист Леван Тодуа. На данный момент семья живет в израильском городе Кесария. Появились догадки, что Галкин устроился работать переводчиком — артист свободно разговаривает на четырех языках.

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