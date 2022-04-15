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44 минуты назад

Божена Рынска начала распродавать свои брендовые сумочки

Елена Прошина

Светская обозревательница Божена Рынска распродает брендовые сумочки. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в своих соцсетях она опубликовала объявление о продаже клатча knot bottega Veneta в «идеальном» состоянии.

Божена Рынска начала распродавать свои брендовые сумочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка отметила, что выходила с ним на публику всего несколько раз. Прошлая покупательница, которая хотела приобрести брендовую вещь, пропала. Стоимость клатча — 50 тыс. рублей.

Напомним, что супруг Божены, тележурналист и политолог Игорь Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании в 2019 году. Как отмечает автор канала, с тех пор вдова неоднократно распродавала свои дорогие вещи — сумки, бриллианты и даже обручальное кольцо.

У пары осталась дочь Евгения, которую 5 марта 2020 года родила суррогатная мать. Недавно журналистка планировала уехать с ней в Великобританию, однако у ее дочери не оказалось загранпаспорта и шенгенской визы. Чтобы оформить их, Рынска попросила подписчиков помочь ей с жильём в Израиле на три месяца. Платить за квартиру она не может, а поэтому помощь должна была быть безвозмездной.

Шоу-бизнес,Игорь Малашенко,
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