Божена Рынска начала распродавать свои брендовые сумочки

Светская обозревательница Божена Рынска распродает брендовые сумочки. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в своих соцсетях она опубликовала объявление о продаже клатча knot bottega Veneta в «идеальном» состоянии.

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Журналистка отметила, что выходила с ним на публику всего несколько раз. Прошлая покупательница, которая хотела приобрести брендовую вещь, пропала. Стоимость клатча — 50 тыс. рублей.

Напомним, что супруг Божены, тележурналист и политолог Игорь Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании в 2019 году. Как отмечает автор канала, с тех пор вдова неоднократно распродавала свои дорогие вещи — сумки, бриллианты и даже обручальное кольцо.