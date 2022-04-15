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59 минут назад

Ирина Безрукова ищет дачу мечты: «Покупать рядом с общественной свалкой не хочется»

WomanHit.ru

Актриса рассказала, что планирует выращивать клубнику.

Ирина Безрукова ищет дачу мечты: «Покупать рядом с общественной свалкой не хочется»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса Ирина Безрукова была замечена на премьере российского фильма. Появление артистки не прошло незамеченным: алый брючный костюм сразу бросался в глаза. Ну а WomanHit.ru не только запечатлел ведущую, но и пообщался с ней на актуальную тему.

Актриса рассказала, что на майские праздники отправится на дачу к друзьям, поскольку своего загородного участка у нее нет. Хотя планы на покупку подобной недвижимости имеются. Вот уже не первый год она мечтает о приобретении дачи мечты.

«Я умею готовить шашлыки, но у меня нет дачи. Хотя планы по покупке есть, — рассказала Ирина WomanHit.ru. — Это мечты, которые в целом, наверное, реализуемы, но сейчас непростой период, поскольку нужно сопоставить возможности и желания. Покупать рядом с общественной свалкой не хочется, и очень далеко от Москвы не хочется. А чтобы приобрести что-то поближе, надо много работать. Сейчас можно мечтать, присматриваться, мониторить, но вот такого, чтобы я была готова купить, пока нет».

Что интересно, Безрукова, оказывается, еще и профессиональная дачница в каком-то смысле. Она, как минимум, знает, что такое рассада, как правильно сажать огурцы и не только. Так что никакие санкции ей не страшны: Ирина сможет сама вырастить урожай.

«Я даже знаю, как разводить ремонтантную клубнику. Просто моя бабушка родом из села, и я все детство проводила у нее. Я думаю, что моя генетика и любознательность позволят мне, если надо, вырастить урожай. Думаю, что когда у меня появится дача, обязательно что-нибудь вкусненькое посажу», — подытожила актриса.

Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,
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