Ирина Безрукова ищет дачу мечты: «Покупать рядом с общественной свалкой не хочется»

«Я умею готовить шашлыки, но у меня нет дачи. Хотя планы по покупке есть, — рассказала Ирина WomanHit.ru. — Это мечты, которые в целом, наверное, реализуемы, но сейчас непростой период, поскольку нужно сопоставить возможности и желания. Покупать рядом с общественной свалкой не хочется, и очень далеко от Москвы не хочется. А чтобы приобрести что-то поближе, надо много работать. Сейчас можно мечтать, присматриваться, мониторить, но вот такого, чтобы я была готова купить, пока нет».