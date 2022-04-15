Лазарев ответил на слухи об эмиграции из России

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует эмигрировать из России.

Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press «Комсомольская правда»/Global Look Press

"Официально заявляю. Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений", - подчеркнул Лазарев.

Он посетовал на то, что журналисты и "лидеры мнений" делают неверные выводы, исходя из слухов и домыслов. Музыкант напомнил, что работает в России уже 25 лет. К тому же Лазарев дважды представлял РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение".

Он попросил поклонников не верить ложной информации об его отъезде из России.