В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
59 минут назад

Сергей Лазарев опроверг фейки об эмиграции из России

Газета.Ru

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует эмигрировать из России.

Лазарев ответил на слухи об эмиграции из России
Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press«Комсомольская правда»/Global Look Press

"Официально заявляю. Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений", - подчеркнул Лазарев.

Он посетовал на то, что журналисты и "лидеры мнений" делают неверные выводы, исходя из слухов и домыслов. Музыкант напомнил, что работает в России уже 25 лет. К тому же Лазарев дважды представлял РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение".

Лазарева думает о возвращении в Россию

Он попросил поклонников не верить ложной информации об его отъезде из России.

Вскоре после начала спецоперации России на Украине стало известно об отъезде из страны ряда знаменитостей, таких как ведущий Иван Ургант, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник и других. Все они позже опровергли, что уехали в связи с эмиграцией.

Шоу-бизнес,Леонид Ярмольник,Иван Ургант,Сергей Лазарев,Ксения Собчак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители