Лазарев ответил на слухи об эмиграции из России

Певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы планирует эмигрировать из России.
"Официально заявляю. Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений", - подчеркнул Лазарев.
Он посетовал на то, что журналисты и "лидеры мнений" делают неверные выводы, исходя из слухов и домыслов. Музыкант напомнил, что работает в России уже 25 лет. К тому же Лазарев дважды представлял РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение".
Он попросил поклонников не верить ложной информации об его отъезде из России.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине стало известно об отъезде из страны ряда знаменитостей, таких как ведущий Иван Ургант, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник и других. Все они позже опровергли, что уехали в связи с эмиграцией.