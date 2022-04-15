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51 минуту назад

Беременная Рианна поставила точку в отношениях с Асапом Роки из-за измены

Passion.ruиещё 3

Рианна находится на последних месяцах беременности, но вместо того, чтобы наслаждаться своим положением, она переживает личную драму. Отец ребенка рэп-исполнитель Асап Роки изменил звезде с ее подругой.

Беременная Рианна поставила точку в отношениях с Асапом Роки из-за измены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди приближенных к звездной паре прошел слух, что союз распался из-за неверности Асапа Роки. По данным западных пабликов, Рианна рассталась с рэпером из-за его измены с ее близкой подругой — дизайнером обуви Аминой Муадди.

Сами артисты эту новость пока не подтверждали. Многие уверены, что это всего лишь пиар. Анна Седокова высказалась на эту тему в своем Telegram-канале:

«Асап изменил беременной Рианне с ее подругой Аминой. И пара рассталась. Да, это та девушка, туфли которой ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости Амина посвятила пост Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые люди услышали о нем именно от певицы. Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию, когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю. Амине явно не помешает пиар, и мы посмотрим, смоет ли ее волной негатива или вознесет».

Напомним, что новость о скором пополнении Рианна озвучила в конце января. Артистка честно призналась, что не планировала становиться мамой, но счастлива, что все так сложилось.

Шоу-бизнес,Джей Зи,Рианна,Анна Седокова,
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