Беременная Рианна поставила точку в отношениях с Асапом Роки из-за измены

«Асап изменил беременной Рианне с ее подругой Аминой. И пара рассталась. Да, это та девушка, туфли которой ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости Амина посвятила пост Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые люди услышали о нем именно от певицы. Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию, когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю. Амине явно не помешает пиар, и мы посмотрим, смоет ли ее волной негатива или вознесет».