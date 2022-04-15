Отец Фриске требует встречи с Шепелевым

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир решил отложить судебные разбирательства. Он рассказал, что хотел лично выяснить, куда Шепелев дел деньги, оставленные в наследство сыну Платону.

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«Я хочу с ним пока встретиться и переговорить, что, чего, где, как. А там уже будем вдвоем решать. Я только узнал недавно», – отметил Владимир Фриске.

Недавно выяснилось, что со счета сына Жанны Фриске внезапно пропало почти 20 миллионов рублей. В растрате семья Фриске обвиняет телеведущего, сообщает Blitz+.

Ранее сыну Жанны Фриске исполнилось 9 лет, передает «СтарХит». Семья со стороны матери долгие годы не может увидеть внука. Приходится поздравлять мальчика через соцсети.