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11 минут назад

Тяжелобольной Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет

Вечерняя Москваиещё 1

Известный российский модельер Валентин Юдашкин, который из-за тяжелой болезни редко появляется на светских мероприятиях, побывал вместе с женой Мариной в Театре Олега Табакова. Об этом рассказала супруга кутюрье в соцсетях, опубликовав совместное фото из театра.

Тяжелобольной Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруги посмотрели спектакль «Схватка», поставленный по пьесе Дэвида Линдси-Эбера.

— В этом спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и непредсказуемая комедия, в которой нет глупости и заигрывания с публикой. Нам очень понравилось! — поделилась Марина Юдашкина впечатлениями.

Ее подписчики обратили внимание, что последнее время Валентин Юдашкин не появляется в публичных местах без головного убора. В театре модельер также был в шапке. Поклонники предполагают, что он скрывает последствия облысения после химиотерапии.

«Совсем не похож на себя»; «Мы с вами, Валентин!»; «Дай Бог сил со всем справиться!», — цитирует Пятый канал фолловеров Юдашкиной, желающих поддержать пару.

6 марта стало известно, что Валентин Юдашкин не примет участие в программе Недели высокой моды в Париже. Глава Федерации высокой моды Ральф Толедано объяснил, что решение вызвано тем, что российский модельер «не осудил ситуацию на Украине».
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