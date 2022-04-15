Тяжелобольной Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет

Известный российский модельер Валентин Юдашкин, который из-за тяжелой болезни редко появляется на светских мероприятиях, побывал вместе с женой Мариной в Театре Олега Табакова. Об этом рассказала супруга кутюрье в соцсетях, опубликовав совместное фото из театра.
Супруги посмотрели спектакль «Схватка», поставленный по пьесе Дэвида Линдси-Эбера.
— В этом спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и непредсказуемая комедия, в которой нет глупости и заигрывания с публикой. Нам очень понравилось! — поделилась Марина Юдашкина впечатлениями.
Ее подписчики обратили внимание, что последнее время Валентин Юдашкин не появляется в публичных местах без головного убора. В театре модельер также был в шапке. Поклонники предполагают, что он скрывает последствия облысения после химиотерапии.
«Совсем не похож на себя»; «Мы с вами, Валентин!»; «Дай Бог сил со всем справиться!», — цитирует Пятый канал фолловеров Юдашкиной, желающих поддержать пару.