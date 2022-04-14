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1 час назад

Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном

Елена Прошина

Адвокат Андрей Князев в беседе с порталом PopCornNews рассказал, что достанется после развода с рэпером Моргенштерном его супруге Диларе Зинатуллиной. По его словам, она может претендовать на половину всего, что нажила в браке с артистом за семь месяцев.

Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном
Фото: соцсетисоцсети

В издании отметили, что состояние Моргенштерна оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов.

«Если эти деньги были нажиты вне брака, то Дилара претендовать на них не может. То же самое касается другого имущества, в том числе ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — сказал Князев.

В случае подарков, которые Моргенштерн дарил супруге, то они разделу не подлежат, если были сделаны до свадьбы. В частности, это касается автомобиля и крупных денежных сумм. При этом если Зинатуллина получала подарки во время брака, то их также придется делить пополам, добавил Князев.

Напомним, что звездная пара подтвердила сообщения о разводе 10 апреля. Со дня свадьбы, которая состоялась в августе 2021 года, Моргенштерн и Зинатуллина пробыли в качестве супругов чуть больше семи месяцев.

Шоу-бизнес,Андрей Князев,
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