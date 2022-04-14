Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном

«Если эти деньги были нажиты вне брака, то Дилара претендовать на них не может. То же самое касается другого имущества, в том числе ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — сказал Князев.