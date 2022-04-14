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1 час назад

Хаматова пожаловалась на угрозы из-за национальности

Елена Прошина

После переезда в Латвию актриса Чулпан Хаматова столкнулась с волной хейта из-за своей национальности. Об этом пишет Woman.ru.

Хаматова пожаловалась на угрозы из-за национальности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью одному из латвийских изданий актриса рассказала, что много негативных комментариев ей приходит не только в соцсетях, но и на личный номер, который оказался слит в базу.

«Иногда такие получаю сообщения на личный телефон — он слит в базу — что мне хочется ответить таким же тоном», — говорит звезда.

Хаматова призналась, что получает всяческие оскорбления и унижения. Кроме того, актрисе грозят убийством ее детей.

«Нечестно и несправедливо, что Хаматова сейчас в студии сидит, а не в подвале. Но только русская культура здесь ни при чем», — заявила актриса

Ранее Чулпан Хаматова в негативном ключе высказалась о звании «Народной артистки России». По ее мнению, это «советский пережиток» и она к нему никогда серьезно не относилась. Актриса назвала звание «бредятиной» и сообщила, что вернет его обратно, если потребуется.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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