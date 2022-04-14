«Да пошел он»: Виктор Дробыш резко ответил на высказывание Прохора Шаляпина

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал высказывание своего экс-подопечного Прохора Шаляпина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Недавно певец в интервью признался, что обижается на Дробыша за то, что последний называет его «неудачным проектом». Прохор такое поведение экс-начальника считает «интрижничеством».

— Все-таки человеку за 50, уже должны появляться мозги, — заявил он.

В свою очередь Дробыш, на вопрос корреспондента «ВМ»: как он относится к подобным высказываниям своего бывшего протеже, отреагировал очень резко:

— Да пошел он вообще, — ответил продюсер.

Певец Прохор Шаляпин появился впервые на российской эстраде в рамках проекта «Фабрика звезд», которую продюсировал Виктор Дробыш. Когда шоу завершилось пути музыканта и продюсера разошлись. И с тех самых пор они обмениваются негативными высказываниями в адрес друг друга.

Дробыш например в интервью «ВМ» в 2020 году заявлял, что Шаляпин «пустышка, которая просто болтает без остановки и готов на все ради пиара».