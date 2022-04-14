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1 час назад

Киркоров заявил, что нападки на Пугачеву совершают певицы-неудачницы

Суть событий

Популярный исполнитель Филипп Киркоров вступился за свою коллегу и бывшую жену Аллу Пугачеву. Он заметил, что в последнее время некоторые певицы стали часто нелицеприятно высказываться о Примадонне. И у артиста есть свое объяснение их мотивов.

Киркоров заявил, что нападки на Пугачеву совершают певицы-неудачницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время у нас даже на Аллу посягают, - сказал Филипп Бедросович. - Я о некоторых, так скажем, неудавшихся певицах».

По версии Киркорова, у критиков Пугачевой не задалась карьера, вот они и винят более успешную коллегу. В этой связи артист процитировал саму Аллу Борисовну.

«Вот она на меня прет, что я ей помешала карьеру сделать, а она свою рожу в зеркало-то видела?» - привел слова Пугачевой Киркоров в беседе с корреспондентами издания «Комсомольская правда».

Поп-исполнитель согласен с таким мнением и считает его справедливым. Певец отметил, что ни он, ни Алла Борисовна не виноваты в том, что природа обделила некоторых звезд талантом и внешностью.

К слову, менее года назад о Пугачевой нелестно высказалась бывшая звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина. Она отметила, что слухи о том, что Примадонна перекрывала путь своим конкурентам – это совсем не сказки. При этом Гулькину сложно обвинить в отсутствии эффектной внешности и артистического дарования.

Также о нападках со стороны Аллы Борисовны высказывалась Ирина Понаровская, которая тоже может похвастаться и вокальными, и внешними данными. К слову, среди представителей отечественного шоубиза есть мнение, что именно из-за красоты Пугачева якобы не взлюбила коллегу.

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