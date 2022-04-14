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1 час назад

Лазарева думает о возвращении в Россию

WomanHit.ru

По словам Татьяны, ей нелегко жить в Испании.

Лазарева думает о возвращении в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева несколько недель назад эмигрировала в Испанию. Знаменитость говорила, что не хочет возвращаться на родину в ближайшие годы, однако сейчас мнение звезды изменилось.

«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности. Я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — призналась Лазарева.

В Испании Татьяна продолжает работать. Так, звезда готовится запускать свой проект. По словам ведущей, ей это дается непросто.

«Напрасно думаете, что Европа всех принимает. В Испании безработица, куда еще все приедут? Все в шоке!» — цитирует Лазареву портал «Стархит».

Недавно бывший муж телеведущей Михаил Шац приехал к ней вместе с детьми. Татьяна пока решила обосноваться в Испании, а вот ее экс-супруг до сих пор думает, где ему в итоге остаться.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,
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