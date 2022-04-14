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40 минут назад

Дана Борисова покрылась кровоподтеками после уникальной пластической операции

Vse42.ru

Российская ведущая Дана Борисова в очередной раз прибегла к хирургической операции и косметологическим манипуляциям. Однако последствия этой процедуры ужаснули поклонников.

Дана Борисова покрылась кровоподтеками после уникальной пластической операции
Фото: DepositphotosDepositphotos

Дана Борисова не перестает пользоваться всеми возможностями медицинской косметологии и хирургии 21 века. На этот раз она показала поклонникам, как изменилась после необычной процедуры на руки и спину. Из-за этого ее тело покрылось кровоподтеками и синяками, звезда вынуждена ходить в корсетах и подтяжках.

Тем не менее, сама Борисова не видит в последствиях ничего страшного: они временные, а боли после операции она не чувствует.

– Изначально был запрос довести до ума руки и спину. А по факту получилась уникальная операция, во время которой доктор буквально по миллиметру довел фигуру до идеальных пропорций…, – написала в соцсети ведущая, передает информацию "Пятый канал".

Бывшая ведущая "Армейского магазина" отметила, что не может насмотреться на себя в зеркало.

Поклонники в свою очередь разделились на два лагеря: многие ужаснулись от вида кожи знаменитости, однако часть все-таки похвалила Борисову за храбрость и стремление к собственным идеалам красоты.

Ранее сообщалось, что Киркоров пошутил про свою "старческую болезнь" после оплошности на шоу "Маска".

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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