Родители Фриске обвинили Шепелева в растрате наследства внука

Родители покойной Жанны Фриске обвинили отца их внука Платона Дмитрия Шепелева в растрате денег, оставленных певицей сыну. Об этом пишет Woman.ru.
По словам отца певицы Владимира Фриске, Жанна оставила сыну Платону 200 тысяч евро. Сейчас на счете осталось 6 тысяч.
«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все жаннины деньги он забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», — рассказал Владимир Фриске.
Он также добавил, что они с супругой планируют снова подавать в суд на Шепелева, чтобы установить время общения с внуком.
«Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставил ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном», — поделился отец Жанны Фриске.
Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака мозга. После смерти воспитанием сына Платона занялся его отец Дмитрий Шепелев. Он запретил родным бабушке и дедушке по материнской линии встречаться с внуком. Те неоднократно подавали в суд, чтобы видеться с Платоном, но телеведущий выступал против этого.
8 апреля младшая дочь Владимира и Ольги Фриске Наталья впервые стала мамой. В семье появилась вторая внучка.