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11 минут назад

Отец Фриске обвинил в растрате денег внука Шепелева

Елена Прошина

Родители покойной Жанны Фриске обвинили отца их внука Платона Дмитрия Шепелева в растрате денег, оставленных певицей сыну. Об этом пишет Woman.ru.

Родители Фриске обвинили Шепелева в растрате наследства внука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам отца певицы Владимира Фриске, Жанна оставила сыну Платону 200 тысяч евро. Сейчас на счете осталось 6 тысяч.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все жаннины деньги он забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», — рассказал Владимир Фриске.

Он также добавил, что они с супругой планируют снова подавать в суд на Шепелева, чтобы установить время общения с внуком.

«Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставил ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном», — поделился отец Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака мозга. После смерти воспитанием сына Платона занялся его отец Дмитрий Шепелев. Он запретил родным бабушке и дедушке по материнской линии встречаться с внуком. Те неоднократно подавали в суд, чтобы видеться с Платоном, но телеведущий выступал против этого.

8 апреля младшая дочь Владимира и Ольги Фриске Наталья впервые стала мамой. В семье появилась вторая внучка.

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