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53 минуты назад

Принц Гарри с супругой впервые встретились с Елизаветой II после интервью о расизме

ТАССиещё 1

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые встретились с королевой Великобритании Елизаветой II после скандального прошлогоднего интервью на американском телевидении про расизм. Об этом в четверг сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя герцогини Сассекской.

Принц Гарри с супругой встретились с Елизаветой II после скандала
Фото: ReutersReuters

Подчеркивается, что пара посетила королевскую резиденцию в Виндзоре, расположенную в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона, где также пообщалась с наследником престола принцем Уэльским Чарльзом. Это был их первый совместный визит в Великобританию с марта 2020 года, когда они объявили об отказе от статуса старших членов монаршей семьи. Телеканал указал, что принц Гарри и Маркл побывали в Виндзорском замке по пути в Гаагу на "Игры непобежденных" - спортивное мероприятие с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами.

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Интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри вышло в эфир CBS 7 марта 2021 года. В нем герцогиня Сассекская упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. О том, кто именно сделал такие заявления, она не сказала. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Принц Гарри и Маркл около двух лет назад заявили о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Герцог и герцогиня переехали в США, приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где сейчас воспитывают подрастающего сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским Netflix.

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