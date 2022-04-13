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1 час назад

Продюсер Константин Меладзе ликвидирует группу «ВИА гра»

Lenta.ruиещё 4

Музыкальный продюсер Константин Меладзе принял решение ликвидировать ООО «Группа «ВИА гра». Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Группа «ВИА гра» перестанет существовать
Фото: 1 канал1 канал

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», - говорится в документе.

О наличии долговых обязательств у компании в документах не сообщается, уставной капитал составляет 10 тыс. руб. По данным базы СПАРК, ООО владеет брендами «Виа Гра» и «Группа ВИА Гра».

Согласно документам Единого государственного реестра юридических лиц, единственным владельцем компании является гражданин Украины Константин Шотович Меладзе.

Женская поп-группа «ВИА гра» была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив в разном составе продолжил выступать после заявления Меладзе о роспуске группы в 2012 году.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,
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