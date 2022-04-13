Группа «ВИА гра» перестанет существовать

«Общество с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА гра» уведомляет о том, что единственным участником ООО «Группа «ВИА гра» принято решение о ликвидации ООО «Группа «ВИА гра». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения», - говорится в документе.