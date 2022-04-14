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1 час назад

«Мир изменился и не будет прежним»: Нюша высказалась по поводу происходящих событий

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным «Центральной службы новостей», 31-летняя российская исполнительница Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, прокомментировала происходящие в мире события. Отмечается, что в настоящее время певица вместе с семьёй находится в Дубае.

«Мир изменился и не будет прежним»: Нюша высказалась по поводу происходящих событий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможно, вы думаете, что для меня ничего не случилось и все идёт так же, как и было раньше… Но я хочу обратить ваше внимание, что нет. Мир изменился и не будет прежним. Во время того, когда это произошло я, как и многие, наверное, буквально замерла». — Нюша, российская исполнительница.

По словам певицы, ей понадобилось время на то, чтобы осознать, как жить дальше. Нюша отметила:

В такой непростой период сердца людей должны быть наполнены любовью, ведь «сейчас всё зависит от внутреннего состояния». Девушка считает, что необходимо «делать важный выбор», который «повлияет на будущее».

Шоу-бизнес,Анна Шурочкина,
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