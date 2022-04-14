«Мир изменился и не будет прежним»: Нюша высказалась по поводу происходящих событий

Возможно, вы думаете, что для меня ничего не случилось и все идёт так же, как и было раньше… Но я хочу обратить ваше внимание, что нет. Мир изменился и не будет прежним. Во время того, когда это произошло я, как и многие, наверное, буквально замерла». — Нюша, российская исполнительница.