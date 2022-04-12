Участник группы Muse купил особняк с видом на океан

Участник известной британской рок-группы Muse Доминик Ховард купил особняк с видом на океан, сообщает Dirt.

Музыкант решил уехать из дома на Голливудских холмах и приобрел новый особняк в одном из самых шикарных районов Лос-Анджелеса — Pacific Palisades. Стоимость покупки составила 8,35 миллиона долларов (более 701 миллиона рублей).

Двухэтажный дом на купленном барабанщиком Muse участке площадью в 17 гектаров был построен в 2012 году. В здании площадью 650 квадратных метров обустроены пять спален и столько же ванных комнат. В главной спальне установлен камин, а также большое количество шкафов. Кроме того, к ней присоединен балкон.

В доме установлены мансардные окна и французские двери. Часть этих дверей ведет на веранду с видом на двор и бассейн. Просторная кухня обставлена первоклассной техникой. Для хозяев также доступны кладовая, винный погреб для тысячи бутылок и библиотека.

Для гостей предусмотрен отдельный дом со спальней, ванной комнатой, а также камином и собственным баром. Кроме того, на участке установлен бассейн.