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2 часа назад

Участник группы Muse купил особняк с видом на океан

Lenta.ru

Участник известной британской рок-группы Muse Доминик Ховард купил особняк с видом на океан, сообщает Dirt.

Участник группы Muse купил особняк с видом на океан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Музыкант решил уехать из дома на Голливудских холмах и приобрел новый особняк в одном из самых шикарных районов Лос-Анджелеса — Pacific Palisades. Стоимость покупки составила 8,35 миллиона долларов (более 701 миллиона рублей).

Двухэтажный дом на купленном барабанщиком Muse участке площадью в 17 гектаров был построен в 2012 году. В здании площадью 650 квадратных метров обустроены пять спален и столько же ванных комнат. В главной спальне установлен камин, а также большое количество шкафов. Кроме того, к ней присоединен балкон.

В доме установлены мансардные окна и французские двери. Часть этих дверей ведет на веранду с видом на двор и бассейн. Просторная кухня обставлена первоклассной техникой. Для хозяев также доступны кладовая, винный погреб для тысячи бутылок и библиотека.

Для гостей предусмотрен отдельный дом со спальней, ванной комнатой, а также камином и собственным баром. Кроме того, на участке установлен бассейн.

Ранее в феврале Ховард продал особняк со студией звукозаписи и ультрасовременным кинозалом, в котором он жил до покупки недвижимости в районе Pacific Palisades, звезде франшизы «Сумерки» Анне Кендрик. Стоимость сделки составила 6,9 миллиона долларов. Дом несколько лет также принадлежал актрисе Миле Кунис.

Шоу-бизнес,Анна Кендрик,Мила Кунис,
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