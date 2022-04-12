41-летняя Джессика Симпсон показала фигуру в бикини

Известная американская актриса, певица, дизайнер Джессика Симпсон вместе с мужем Эриком Джонсоном воспитывает двух дочерей и сына.
Звездная мама ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и занимается спортом. Знаменитость решила похвастаться результатами своего труда. Джессика Симпсон показала фигуру в купальнике в соцсетях. Поклонники восхитились, как прекрасно выглядит 41-летняя певица.
Кстати, Джессика Симпсон после третьих родов активно начала приводить себя в форму. Знаменитости за несколько месяцев удалось похудеть на 45 килограммов.
«Вы выглядите потрясающе», «Восхитительная женщина, потрясающая фигура», «Богиня», «Вау, роскошная многодетная мамочка», «Какое подтянутое тело! Джессика, как вы это сделали?», «Вот это да, потрясающая фигура», — комментируют подписчики.
Напомним, звезда с 2014 года замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном. Супруги растят троих детей. Их дочь Максвелл Дрю родилась 1 мая 2012 года. А 30 июня 2013 года в семье произошло пополнение. На свет появился мальчик Эйс Кнуте. И 19 марта 2019 года певица подарила мужу дочь Берди Мэй.Фото: соцсети