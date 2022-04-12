41-летняя Джессика Симпсон показала фигуру в бикини

Известная американская актриса, певица, дизайнер Джессика Симпсон вместе с мужем Эриком Джонсоном воспитывает двух дочерей и сына.

Фото: соцсети соцсети

Звездная мама ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и занимается спортом. Знаменитость решила похвастаться результатами своего труда. Джессика Симпсон показала фигуру в купальнике в соцсетях. Поклонники восхитились, как прекрасно выглядит 41-летняя певица.

соцсети

Кстати, Джессика Симпсон после третьих родов активно начала приводить себя в форму. Знаменитости за несколько месяцев удалось похудеть на 45 килограммов.

«Вы выглядите потрясающе», «Восхитительная женщина, потрясающая фигура», «Богиня», «Вау, роскошная многодетная мамочка», «Какое подтянутое тело! Джессика, как вы это сделали?», «Вот это да, потрясающая фигура», — комментируют подписчики.